اہلیہ ، بیٹی کا قتل کیس:ڈی ایس پی کا 3روزہ جسمانی ریمانڈ منظور
لاہور (کورٹ رپورٹر )جوڈیشل مجسٹریٹ کینٹ کچہری علی اکبر نے اہلیہ اور بیٹی کو قتل کرنے کے مقدمہ میں ڈی ایس پی عثمان حیدر کا 3روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا۔پولیس نے ملزم کو عدالت پیش کیا،تھانہ برکی پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کررکھا ہے ۔
