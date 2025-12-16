صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلیہ ، بیٹی کا قتل کیس:ڈی ایس پی کا 3روزہ جسمانی ریمانڈ منظور

  • لاہور
اہلیہ ، بیٹی کا قتل کیس:ڈی ایس پی کا 3روزہ جسمانی ریمانڈ منظور

لاہور (کورٹ رپورٹر )جوڈیشل مجسٹریٹ کینٹ کچہری علی اکبر نے اہلیہ اور بیٹی کو قتل کرنے کے مقدمہ میں ڈی ایس پی عثمان حیدر کا 3روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا۔پولیس نے ملزم کو عدالت پیش کیا،تھانہ برکی پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کررکھا ہے ۔

جوڈیشل مجسٹریٹ کینٹ کچہری علی اکبر نے اہلیہ اور بیٹی کو قتل کرنے کے مقدمہ میں ڈی ایس پی عثمان حیدر کا 3روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا۔پولیس نے ملزم کو عدالت پیش کیا،تھانہ برکی پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کررکھا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس