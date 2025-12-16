صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑے بھائی کے قاتل کی درخواست ضمانت پر مقتول کے بچے ہائیکورٹ طلب

  • لاہور
بڑے بھائی کے قاتل کی درخواست ضمانت پر مقتول کے بچے ہائیکورٹ طلب

لاہور (کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے والدہ پر تشدد سے روکنے پر بڑے بھائی کے قتل میں ملوث ملزم کی۔۔

 درخواست ضمانت پر مقتول کے بچوں کو طلب کر لیا ۔تفصیلات کے مطابق عدالت نے سرکاری وکیل کو عدالتی حکم کی تعمیل کرانے کی ہدایت کر دی ، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نے موقف اپنایا کہ 2015میں ملزم افضال نے ڈانٹنے پر والدہ پر تشدد کیا اوروالدہ پر تشدد سے روکنے پر بڑے بھائی ابراق کو گولی ماری، دس سال سے مفرور ملزم کو فیصل آباد پولیس نے 25 جولائی کو گرفتار کر لیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس