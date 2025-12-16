صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخ معز الدین فاؤنڈیشن کایوم صدیق اکبرؓ پروگرام

  • لاہور
شیخ معز الدین فاؤنڈیشن کایوم صدیق اکبرؓ پروگرام

لاہور(سٹاف رپورٹر)شیخ معز الدین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام سالانہ یوم صدیق اکبرؓ پروگرام جامع مسجد المصطفٰی انگوری باغ سکیم شالیمار لنک روڈ میں۔۔

 پیر الحاج عبد العزیز مرزا نقشبندی جماعتی اور پیر الحاج حافظ عارف نقشبندی جماعتی کی زیرصدارت ہوا۔ مہمان خصوصی مولانا بشارت صدیق ہزاروی نے خلیفہ اول کی نبی کریم ؐسے عقیدت اور اسلام کیلئے خدمات پرخراج عقیدت پیش کیا ۔اور کہا آپ ؓکی جان ومال سے بڑھ کر نبی کریم ؐکیساتھ وفا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان جیسا پوری کائنات میں کوئی مومن نہیں ۔ آخر میں پیر عبد العزیز مرزا جماعتی نے خصوصی دعا کرائی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس