پی آئی او‘ڈی جی پی آئی ڈی کی صحافیوں سے ملاقات

  • لاہور
پریس کلبز کی امداد بڑھانے پر کام جاری ، ویج بورڈ ایوارڈ پرعمل کیا جائیگا:مبشر حسن

 لاہور (سٹاف رپورٹر)وزیراعظم اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی ہدایت پر پرنسپل انفارمیشن آفیسر مبشر حسن اور ڈی جی پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ لاہور شفقت عباس نے صدرلاہور پریس کلب ارشد انصاری و دیگر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ارشد انصاری نے صحافیوں کے مسائل پربریفنگ دی اورمطالبہ کیاکہ صحافیوں کے مسائل کو جلد حل کیا جائے ۔ اس موقع پر مبشر حسن نے بتایا چیئرمین آئی ٹی این ای کی تعیناتی آخری مراحل میں ہے ۔پریس کلبوں کی مالی امداد بڑھانے پر کام جاری ہے تاکہ پریس کلب صحافیوں کی بہبود کیلئے موثر کردار ادا کر سکیں۔ حکومت نے صحافیوں کیلئے وزیراعظم ہیلتھ انشورنس سکیم کیلئے خطیر رقم مختص کر رکھی ہے ، جس سے 5ہزار صحافی مستفید ہو رہے ہیں تاہم گزشتہ برس فنڈز کا صرف 29 فیصد استعمال ہو سکا۔ امید ہے آئندہ برس زیادہ سے زیادہ صحافی ہیلتھ سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے ۔ آٹھویں ویج بورڈ ایوارڈ پر بھی عملدرآمد یقینی بنایا جائیگا تاکہ کسی صحافی یا میڈیا ورکر کا استحصال نہ ہو۔اجلاس میں ڈائریکٹر پی آئی ڈی لئیق باجوہ، ڈپٹی ڈائریکٹر پی آئی ڈی ارسلان طاہر، سیکرٹری لاہور پریس کلب زاہد عابد ودیگر سینئر صحافیوں نے بھی شرکت کی۔

 

