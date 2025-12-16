صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنڈا لگاکر بجلی چوری کرنیوالے 3صارفین کیخلاف مقدمات

  • لاہور
کنڈا لگاکر بجلی چوری کرنیوالے 3صارفین کیخلاف مقدمات

جمبر کلاں ، ہلہ کے رہائشی محمد وکیل، حبیب اﷲ، نوید بجلی چوری میں ملوث پائے گئے

قصور(نمائندہ دنیا)مین کیبل سے ڈائریکٹ کنڈا لگاکر بجلی چوری کرنے والے 3صارفین کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔ ایس ڈی او ز سلیمان اکبر اور عمیر سرفراز نے پولیس تھانہ صدر پھول نگر اور پولیس تھانہ سرائے مغل میں مقدمات درج کروائے کہ جمبر کلاں اور ہلہ کے رہائشی صارفین محمد وکیل، حبیب اﷲ اور نوید مین کیبل سے ڈائریکٹ کنڈیاں لگاکر بجلی چوری کے مرتکب پائے گئے ۔ جن کے خلاف پولیس تھانہ صدر پھول نگر اور پولیس تھانہ سرائے مغل نے ایس ڈی اوز واپڈا کی مدعیت میں مقدمات درج کرلیے ۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس