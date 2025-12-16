1سال 2ماہ کی تاخیر سے برکی روڈ کا توسیعی پلان تیار
تین، تین لین پر مشتمل شاہراہ سے جی او آر ، برکی، ڈیفنس اور ملحقہ علاقوں تک ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی روزانہ 78ہزار گاڑیاں اس شاہراہ سے مستفید ہو سکیں گی،سڑک پرواسا نیا سیوریج سسٹم بھی بچھائے گا
لاہور (شیخ زین العابدین)برکی روڈجو برسوں سے ٹریفک کے دباؤ اور ناکافی انفراسٹرکچر کا شکار رہی،اب جی او آر تک بآسانی رسائی کا خواب حقیقت بننے جا رہا ہے ۔ایک سال دو ماہ کی تاخیر کے بعدبرکی روڈ توسیعی منصوبہ بالآخر حتمی شکل اختیار کرگیا۔ برکی روڈ فیز ون منصوبے کے تحت لاہور رنگ روڈ کے عبد اللہ گل انٹرچینج سے گونڈی چیک پوسٹ تک سڑک کی توسیع کا پلان تیار کر لیا گیا ۔ عبد اللہ گل انٹرچینج سے آگے تین، تین لین پر مشتمل جدید شاہراہ تعمیر کی جائیگی جسکا مقصد جی او آر بلکہ برکی، ڈیفنس اور ملحقہ علاقوں تک ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا ہے ۔پنجاب حکومت نے اس منصوبے کیلئے 3ارب 41کروڑ 27لاکھ روپے کا تخمینہ منظور کیا ہے ۔مالی سال 2025-26 میں منصوبے کیلئے 81 ملین روپے مختص کئے گئے جبکہ رواں مالی سال40 اعشاریہ 5ملین روپے جاری ہو چکے ہیں۔ابھی منصوبے کیلئے 3ارب 37کروڑ 20لاکھ کا اجرا باقی ہے ۔
نئے پلان کے تحت برکی روڈ کے پورے 6 اعشاریہ 1کلومیٹر حصے کوتین، تین لین پر تعمیر کیا جائیگا۔ توسیع کے بعدروزانہ 78ہزار 567گاڑیاں اس شاہراہ سے مستفید ہو سکیں گی،جس سے نا صرف سفری وقت میں نمایاں کمی آئیگی بلکہ ٹریفک جام کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔سڑک پرواسا نیا سیوریج سسٹم بھی بچھائے گاجبکہ ڈرینج نظام کیلئے ایک ارب 2 کروڑ 92 لاکھ علیحدہ تخمینہ لگایا گیا ہے ۔ایل ڈی اے نے برکی روڈ توسیعی منصوبے پر عملدرآمد کیلئے کوالیفائیڈ فرمز سے ٹینڈرز طلب کر لئے ،جسکے بعد عملی کام کے آغاز کی راہ ہموار ہو گی۔