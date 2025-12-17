صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فنڈز کی کمی ‘سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر سست روی کاشکار

  • لاہور
فنڈز کی کمی ‘سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر سست روی کاشکار

منصوبے کے گیسٹرو پیریڈ میں توسیع کے باوجودفنڈز کے اجرا پر ڈیڈ لاک

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )پنجاب حکومت کی جانب سے سپورٹس کمپلیکسز کی تکمیل کیلئے دی گئی ،آخری ڈیڈ لائن بھی گزر چکی ہے ،تاہم کسی ایک منصوبے کو بھی مکمل نہیں کیا جا سکا۔حکومت نے آٹھویں مرتبہ منصوبے کی مدت میں توسیع دیتے ہوئے30جون 2025تک کام مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی،مگر مقررہ وقت گزرنے کے باوجودسپورٹس کمپلیکسز بدستور زیر تعمیر ہیں۔ ایل ڈی اے کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق سپورٹس کمپلیکسز منصوبے کی اصل مدت جون 2018میں ہی ختم ہو چکی تھی،تاہم اس کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پرمنصوبے کی ڈیڈ لائن میں بار بار توسیع کی جاتی رہی۔منصوبہ اپنے مقررہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ رواں مالی سال کے دوران سپورٹس کمپلیکسز کیلئے مختص فنڈز کا اجرا نہ ہو سکا،جس کے باعث تعمیراتی سرگرمیاں سست روی کا شکار رہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کرسمس اور سردیوں کی تعطیلات، جھولوں اور تفریحی سازو سامان کی چیکنگ کا حکم

تاریخی اور مذہبی عمارات کی حفاظت باشعور قوموں کی پہچان : کمشنر

ضلعی تنازعات حل کمیٹی کا اجلاس، 15 کیسز کی سماعت کی گئی

سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کی 11 ویں برسی پردعائیہ تقریب

طلباء اور طالبات کیلئے ہنگامی صورتحال پر قابو پانے کی مشق

ٹرین حادثے میں شہید اہلکاروں کی پولیس لائن میں نماز جنازہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر