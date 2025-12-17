سیدوالا:پولیس کی دو کارروائیاں 5ملزم اسلحہ سمیت گرفتار
سیدوالا(نامہ نگار )پولیس نے مختلف کاروائیو ں کے دوران دو اشتہاری مجرموں سمیت ناجائز اسلحہ اور اسلحہ نمائش میں ملوث 5ملزموں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔
تھانہ سید والا پولیس نے اشتہاری مجرم زاہد اقبال عرف پنوں اور خرم شہزاد کو پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا جو رہزنی کے دو مختلف مقدمات میں مطلوب اور شہریوں سے اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو گئے تھے ۔ دوسری جانب تھانہ سید والا پولیس نے ناجائز اسلحہ اور نمائش میں ملوث ملزموں ولی محمد، علی رضا اور ارشد سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے ۔