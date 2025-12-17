صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیدوالا:پولیس کی دو کارروائیاں 5ملزم اسلحہ سمیت گرفتار

  • لاہور
سیدوالا:پولیس کی دو کارروائیاں 5ملزم اسلحہ سمیت گرفتار

سیدوالا(نامہ نگار )پولیس نے مختلف کاروائیو ں کے دوران دو اشتہاری مجرموں سمیت ناجائز اسلحہ اور اسلحہ نمائش میں ملوث 5ملزموں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔

تھانہ سید والا پولیس نے اشتہاری مجرم زاہد اقبال عرف پنوں اور خرم شہزاد کو پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا جو رہزنی کے دو مختلف مقدمات میں مطلوب اور شہریوں سے اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو گئے تھے ۔ دوسری جانب تھانہ سید والا پولیس نے ناجائز اسلحہ اور نمائش میں ملوث ملزموں ولی محمد، علی رضا اور ارشد سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نمبر پلیٹ چھپانے پر گاڑیاں اور موٹرسائیکلیں ضبط کرنے کا فیصلہ

چار روزہ عالمی اردو کانفرنس کا 25دسمبر سے آغاز

اے آئی کا دور ، تبدیلی کو نہ سمجھا تو پیچھے رہ جائیں گے ،رمیش کمار

جماعت اسلامی کا نرسنگ کیلئے علیحدہ بجٹ کامطالبہ

22ہزار میں سے 15ہزار ہیوی گاڑیوں میں ٹریکر لگ چکے ،ڈی آئی جی ٹریفک

حبیب یونیورسٹی نے پاکستانی تاریخ کی حوالہ جاتی فہرست متعارف کرادی

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر