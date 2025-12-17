صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک کروڑ تاوان مانگنے والے 2ملزم گرفتار ، مغویہ بازیاب

  • لاہور
ایک کروڑ تاوان مانگنے والے 2ملزم گرفتار ، مغویہ بازیاب

ملزم کی فیس بک پر دوستی ، ساتھیوں کے ہمراہ اغواکیا،اعتراف جرم

لاہور (کرائم رپورٹر )لڑکی سے دوستی کرنے کے بعد اس کو اغواکرنے والے ملزم کو ڈیفنس اے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ملزم نے اپنے 3ساتھیوں کیساتھ ملکر اپنی دوست کو اغوا کیا ہے اور ایک کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا ۔ ڈیفنس اے پولیس نے حافظ آباد سے مغویہ ایمن کو بازیاب کرا کے اغوا کار ملزم عمر اور بلال کو گرفتار کر لیا۔مغویہ کے ماموں ارشد کو ایمن رائے کے نمبر سے کال آئی کہ ایمن ہمارے پاس ہے جس کی رہائی کے عوض ملزمان نے 1کروڑ روپے برائے تاوان طلب کیے ۔ ملزمان نے مغویہ کے ماموں کو 1 کروڑ روپے تاوان نہ دینے اور کسی کو بتانے پر جان سے مار دینے کی سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں،ملزم عمر کھرل نے ساتھیوں کی مدد سے مغویہ کو بہلا پھسلا کر نشہ آور چیز دے کر قید میں رکھا اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ایس پی کینٹ اخلاق تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ مغویہ اور ملزم کی فیس بک کے ذریعے دوستی ہوئی ۔مغویہ ایمن اس سے شادی کرنا چاہتی تھی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ تعلیم کا خواجہ سرا کمیونٹی کیلئے قائم واحد سکول بھی بند، درجنوں طلبہ متاثر ، احتجاج

شہرکی ترقی کے نئے منصوبوں کیلئے تیار ،ڈی جی ایف ڈی اے

شہر میں انسٹیٹیوٹ فار فنکشنل ری ہیبلیٹیش آف آٹزم کا افتتاح

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے جدیدزرعی ٹیکنالوجی ضروری، ملک رشید

واسا کی جانب سے ڈیجیٹل مشینوں کیساتھ ڈیسلٹنگ جاری

فیصل آباد ڈویژن میں گندم کاشت کا102 فیصد ہدف مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر