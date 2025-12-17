صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ صحت کو مزید 2ہزار نرسوں کی تعیناتی کیلئے فہرستیں موصول

  • لاہور
محکمہ صحت کو مزید 2ہزار نرسوں کی تعیناتی کیلئے فہرستیں موصول

لاہور (ہیلتھ رپورٹر ، اپنے سٹاف رپورٹرسے )محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کئیر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کو مزید 2ہزار نرسوں کی تعیناتی کیلئے فہرستیں موصول 2 ہزار نرسوں کی بھرتی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے۔۔

 ذریعے کی گئی ہے ،تمام نرسوں کی تعیناتی سو فیصد میرٹ پر پنجاب کے مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں میں کی جائے گی ،صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب ہسپتالوں میں ڈاکٹرز و نرسز کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے کیلئے کوشاں ہے ،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف کے ویژن کے مطابق شعبہ صحت کی بہتری کیلئے تاریخی اقدامات کئے جارہے ہیں،نئی بھرتی ہونے والی نرسز کی جلد تعیناتی کر دی جائے گی۔

 

