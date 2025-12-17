صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توانائی کے منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانیکی ہدایت

  • لاہور
پاور پلانٹس کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے پائیدار اقدامات ناگزیر:وزیرتوانائی

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) صوبائی وزیر توانائی پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت توانائی کے شعبے سے متعلق اہم امور پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں توانائی منصوبوں، پاور پلانٹس کی مجموعی کارکردگی اور محکمانہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس کے دوران جاری توانائی منصوبوں کی پیش رفت، پاور پلانٹس کی کارکردگی اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاور پلانٹس کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے مؤثر، قابلِ عمل اور پائیدار اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ توانائی کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے‘کیونکہ یہ حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ اجلاس میں مستقبل کے توانائی چیلنجز، پالیسی امور اور توانائی کے شعبے میں بہتری کیلئے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ عوام کو سستی، معیاری اور مسلسل بجلی کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے ، جس کیلئے جامع حکمتِ عملی کے تحت عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

 

