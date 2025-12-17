صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیوٹا ہاسپی ٹیلٹی کاکانووکیشن 92طلبہ میں اسناد تقسیم

  • لاہور
ٹیوٹا ہاسپی ٹیلٹی کاکانووکیشن 92طلبہ میں اسناد تقسیم

لاہور(خبر نگار)ٹیوٹا ہاسپی ٹیلٹیمیراکی کے پہلے بیچ کے طلبہ کا کانووکیشن مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا جس میں کامیاب ہونیوالے 92طلبہ میں اسناد تقسیم کی گئیں ۔۔۔

۔تقریب کے مہمان خصوصی سیپکر پنجاب اسمبلی محمد احمد خاں تھے ۔دیگر مہمانوں میں چیئرمین سکل ڈویلپمنٹ ٹاسک فورس عدنان چٹھہ ، پارلیمانی سیکرٹری سکل ڈویلپمنٹ ثاقب چدھڑ سیکرٹری سکل ڈویلپمنٹ نادر چٹھہ چیئرمین ٹیوٹا بریگیڈیئر (ر) محمد ساجد کھوکھر ،پارلیمانی سیکرٹری سعدیہ تیمور سمیت ہوٹل انڈسٹری کی نمایاں شخصیات شریک تھیں ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ ہاسپی ٹیلٹی کے طلبہ اگر جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو اس فیلڈ میں ترقی کی بہت سی راہیں ان کی منتظر ہوں گی۔انہوں نے کہا کہ فروغ ہنر میں ہی ملکی مسائل کا حل ہے ۔ سکل ڈویلپمنٹ کا دائرہ دیہاتوں تک بڑھانا ہو گا ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ٹیوٹا بریگیڈیئر( ر )محمد ساجد کھوکھر نے کورس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار سرکاری سطح پر ٹیوٹا ہاسپی کے یہ کورسز کرائے گئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کرسمس اور سردیوں کی تعطیلات، جھولوں اور تفریحی سازو سامان کی چیکنگ کا حکم

تاریخی اور مذہبی عمارات کی حفاظت باشعور قوموں کی پہچان : کمشنر

ضلعی تنازعات حل کمیٹی کا اجلاس، 15 کیسز کی سماعت کی گئی

سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کی 11 ویں برسی پردعائیہ تقریب

طلباء اور طالبات کیلئے ہنگامی صورتحال پر قابو پانے کی مشق

ٹرین حادثے میں شہید اہلکاروں کی پولیس لائن میں نماز جنازہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر