صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15 سالہ بچی کو ہراساں کرنے والے اوباش کے خلاف مقدمہ درج

  • لاہور
15 سالہ بچی کو ہراساں کرنے والے اوباش کے خلاف مقدمہ درج

قصور (نمائندہ دنیا) محلہ کوٹ علی گڑھ قصور کے رہائشی محمد منیر نے پولیس تھانہ بی ڈویژن میں اپنی 15 سالہ بیٹی (ل) کو ڈرا دھمکا کر ہراساں کرنے والے اوباش ملزم کے خلاف مقدمہ درج کروادیا۔

بتایا گیا ہے کہ قربان 15 سالہ (ل ) کو سکول آتے جاتے تنگ کرتا اور ہراساں کرتا رہا۔ والد نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ مذکورہ ملزم اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے نمبر پر کال کر کے بات نہ ماننے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے ۔پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ادارہ ترقیات:غیر قابل استعمال پلانٹس ،مشینری اور اسکریپ کی نیلامی کا آغاز

ڈاؤ یونیورسٹی کانووکیشن ،2894طلبا کو اسناد تفویض

گرجا گھروں کے اطراف سہولتوں کے انتظامات کی ہدایت

جعلی فٹنس سرٹیفکیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز

محراب پور: ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق ، خاتون زخمی

وال چاکنگ اور پوسٹرز کیخلاف درخواست پرفریقین سے جواب طلب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن