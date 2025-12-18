صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ایس ایم کا لاہور بھر میں ممبر شپ مہم کا آغاز

  • لاہور
ایم ایس ایم کا لاہور بھر میں ممبر شپ مہم کا آغاز

لاہور(سیاسی نمائندہ)مصطفوی سٹوڈنٹس موومنٹ نے لاہور بھر میں ممبر شپ مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اس مہم کے تحت لاہور کی تمام بڑی یونیورسٹیز اور کالجز میں رکنیت سازی کیمپس قائم کیے جائینگے۔

ممبر شپ مہم کا افتتاحی کیمپ گورنمنٹ ڈگری کالج ماڈل ٹاؤن لاہور میں منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح صدر مصطفوی سٹوڈنٹس موومنٹ لاہور اسامہ مشتاق نے کیا۔ اس موقع پر طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے اسامہ مشتاق نے کہا کہ اساتذہ کا احترام اور ان سے محبت علم کے حصول اور کامیابی کی بنیادی ضمانت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ادارہ ترقیات:غیر قابل استعمال پلانٹس ،مشینری اور اسکریپ کی نیلامی کا آغاز

ڈاؤ یونیورسٹی کانووکیشن ،2894طلبا کو اسناد تفویض

گرجا گھروں کے اطراف سہولتوں کے انتظامات کی ہدایت

جعلی فٹنس سرٹیفکیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز

محراب پور: ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق ، خاتون زخمی

وال چاکنگ اور پوسٹرز کیخلاف درخواست پرفریقین سے جواب طلب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن