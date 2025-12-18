صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسروں کورینک لگانے کی تقریب

  • لاہور
انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسروں کورینک لگانے کی تقریب

لاہور(کرائم رپورٹر)سنٹرل پولیس آفس میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب منعقد ہوئی۔

آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فیصل آباد اور گوجرانوالہ ریجن سے تعلق رکھنے والے 67 افسران کو انسپکٹر کے رینک لگائے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق تقریب میں پروموٹ ہونے والے افسران کے والدین، بچوں اور اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اس موقع پر آئی جی اور سینئر پولیس افسران نے ترقی پانے والے انسپکٹرز اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا تاریخی جامعہ مسجد، قدیم دروازوں کا تفصیلی دورہ

آوارہ کتے تلف کریں، کوئی مین ہول کھلا نہ ہو، اسد عباس مگسی

انسداد پولیو مہم : کارکردگی اور اہداف کے حصول کا جائزہ اجلاس

بھارت میں خاتون کا نقاب اتارنے پر خوشاب میں مظاہرہ

بھارت میں خاتون کا نقاب اتارنے پر احتجاجی مظاہرہ ، نعرے بازی

بھلوال میں سہولت بازار کا قیام عوام کیلئے خوش آئند قدم:مہر خالد حمید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن