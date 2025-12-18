صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتالوں کی ویسٹ اٹھانے کے حوالے سے کیس سماعت کیلئے مقرر کرنیکاحکم

  • لاہور
ہسپتالوں کی ویسٹ اٹھانے کے حوالے سے کیس سماعت کیلئے مقرر کرنیکاحکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے ہسپتالوں کی ویسٹ اٹھانے والے ٹرکوں پر دن کے اوقات میں پابندی کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس کی جانب سے عائد اعتراض ختم کرتے ہوئے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے نجی ویسٹ کمپنی کی درخواست پر سماعت کی،درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیئے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی گاڑیاں چوبیس گھنٹے کوڑا کرکٹ اٹھاتی ہیں، ہسپتالوں کی ویسٹ اٹھانے پر دن کے اوقات میں پابندی عائد کیا جانا امتیازی سلوک ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن