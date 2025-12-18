صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام سکولوں میں جدید سکیورٹی اقدامات پر عملدرآمد لازمی

  • لاہور
تمام سکولوں میں جدید سکیورٹی اقدامات پر عملدرآمد لازمی

پینک بٹن فعال کرنیکی ہدایت ،سیف سٹیز کو موک ایکسر سائز کی ذمہ داری تفویض

لاہور(خبر نگار)پنجاب بھر میں تعلیمی اداروں کی سکیورٹی سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔تمام سرکاری اور نجی سکولوں میں پینک بٹن فعال کرنے اور جدید سکیورٹی اقدامات پر عملدرآمد کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن نے تمام اضلاع کو فوری احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں پینک بٹن فعال کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔

سکولوں میں سکیورٹی ایس او پیز پر عملدرآمد اب لازمی ہوگا۔ہر سرکاری و نجی سکول کوپبلک سیفٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اورپولیس ہیلپ لائن سے مسلسل منسلک رہنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ہنگامی صورتحال میں سکول انتظامیہ لائیو ویڈیو سٹریمنگ کے ذریعے پولیس کو صورتحال سے آگاہ کر سکے گی،تاکہ بروقت مدد فراہم کی جا سکے ۔سکول سربراہان کے لیے پینک بٹن اور پبلک سیفٹی ایپ کے استعمال کی باقاعدہ ٹریننگ لازمی قرار دی گئی ہے ،جبکہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کو مَوک ایکسرسائز کرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حکام کے مطابق تعلیمی اداروں کی سکیورٹی کو ٹاپ پرائرٹی قرار دیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن