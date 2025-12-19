صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گالم گلوچ، تشدد، گھر سے نکالنے والے خاوند ، دیورپر مقدمہ

  • لاہور
گالم گلوچ، تشدد، گھر سے نکالنے والے خاوند ، دیورپر مقدمہ

قصور(نمائندہ دنیا) گالم گلوچ، تشدد اور کپڑے پھاڑ کر رات کو گھر سے نکالنے والے خاوند اور دیور کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 شرقپور ضلع شیخوپورہ کی رہائشی صفدر کی زوجہ ساجدہ بی بی نے تھانہ مصطفی آباد میں مقدمہ درج کروایا کہ اُس کی بیٹی سعدیہ کو اُس کے شوہر فیاض اور دیور نوید الیاس نے گالی گلوچ، تشدد اور کپڑے پھاڑ کر رات 11بجے گھر سے نکال دیا۔ ہم اپنی بیٹی کا دو سال سے خرچہ اُٹھا رہے ہیں جبکہ میری بیٹی کا خاوند پہلے بھی اُس پر تشدد کرکے اُسے مارتا پیٹتا رہتا تھا لیکن اس بار حد کردی۔ جس پر پولیس تھانہ مصطفی آباد نے ماں کی مدعیت میں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ