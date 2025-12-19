صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منی لانڈرنگ کیس :پرویز الٰہی کی بریت کی درخواست پر وکلا سے معاونت طلب

  • لاہور
منی لانڈرنگ کیس :پرویز الٰہی کی بریت کی درخواست پر وکلا سے معاونت طلب

لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور کی سپیشل سنٹرل عدالت میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سابق وزیراعلیٰ پنجاب پرویزالٰہی سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ۔

عدالت نے پرویز الٰہی  کی بریت کی درخواست پر وکلا سے معاونت طلب کرلی ۔سپیشل سنٹرل عدالت کے ڈیوٹی جج نوید احمد نے کیس کی سماعت کی ، دوران سماعت پرویز الٰہی کے وکیل نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ پرویز الٰہی کی طبیعت ناساز ہے عدالت نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرلی اور سماعت بیس جنوری تک ملتوی کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ