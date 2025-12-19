صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانگلا ہل: ماڈل بازاروں کی بیوٹیفکیشن پر 80 ملین خرچ ہونگے

  • لاہور
سانگلا ہل: ماڈل بازاروں کی بیوٹیفکیشن پر 80 ملین خرچ ہونگے

وزیر اعلیٰ نے گوردوارہ جنم استھان تک ماڈل روڈکی بھی منظوری دیدی

سانگلاہل(تحصیل رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سانگلاہل، شاہ کوٹ ،واربرٹن اور ننکانہ کے ماڈل بازاروں کی بیوٹیفکیشن سکیموں کی منظوری دے دی، جن پر مجموعی طور پر350ملین روپے لاگت آئے گی،تحصیل سانگلا ہل کے ماڈل بازاروں کی بیوٹیفکیشن پر 80 ملین روپے خرچ ہونگے ،شاہ کوٹ کے ماڈل بازاروں کی بیوٹیفکیشن پر 90 ملین ،اربرٹن ماڈل بازار کی بیوٹیفکیشن پر 50 ملین اور ننکانہ کے ماڈل بازاروں کی بیوٹیفکیشنپر 130 ملین رقم خرچ ہو گی،وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ محمد تسلیم اختر راؤ کی بریفنگ کے دوران گوردوارہ جنم استھان تک ماڈل روڈکی بھی منظوری دیدی۔ضلع کی پہلی ماڈل روڑ کھیاڑے کلاں انٹرچینج تا گوردوارہ جنم استھان تک بنائی جائے گی،ترجمان ضلعی حکومت نے بتایا کہ بیوٹیفکیشن کی تمام ترقیاتی سکیموں پر کام کا آغاز کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شاہراہوں کی نگرانی کے لئے خود مختار ٹیمیں تشکیل

عالمی کتب میلے کا آغاز،329اسٹالز، جامعہ الازہر سمیت 17غیر ملکی پبلشر شریک

ناکامی سب سے بڑی معلم، کوشش جاری رکھیں،سعدیہ راشد

نادرا شناخت کے بغیر ماہی گیروں کی رجسٹریشن نہ کرنیکا فیصلہ

امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ،مراد علی شاہ

سسٹم کی حکمرانی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ