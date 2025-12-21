صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلونڈی میں منشیات فروشی سے نوجوان نسل تباہ

  • لاہور
تلونڈی میں منشیات فروشی سے نوجوان نسل تباہ

تلونڈی(نامہ نگار)قصور کے علاقہ تلونڈی میں منشیات فروشی عروج پر،نوجوان نسل تباہی کا شکار، متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بن کر رہ گئے ۔

 بھیڑ سوہڈیاں، بگھیانہ، سیدپور، پکھوکی، ججل نرمل کے ، اچل کے بھلیریاں میں منشیات فروشی خطرناک حد تک بڑھ چکی ،مختلف علاقوں میں منشیات باآسانی دستیاب ہونے سے کئی گھروں کے چراغ اس لعنت کا شکار ، متاثرہ خاندان کرب اور اذیت کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے منشیات فروشوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا اور نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچانے کیلئے مؤثر اور عملی اقدامات کیے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

شام4سے7 گنے کی ٹرالیوں کا شہر میں داخلہ بند

بھارت میں مسلم خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف احتجاج ریلی

موضع احمد آباد میں نو تعمیر شدہ مکان کی افتتاحی تقریب

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

میانوالی :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت عوام کو معیاری اشیاء کی فراہمی

مختلف علاقوں میں کروڑوں روپے ہتھیانے کے مقدمات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل