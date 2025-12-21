صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیم پُرامن اور باشعور معاشرے کی بنیاد :منہاج القرآن

لاہور(سیاسی نمائندہ)تحریک منہاج القرآن لاہور کے زیرِ اہتمام منعقدہ ورکرز کنونشن اور مراکزِ علم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب ناظمِ اعلیٰ تحریک منہاج القرآن علامہ رانا محمد ادریس قادری نے کہا ہے کہ تعلیم انسان کو شعور، برداشت اور مثبت طرزِ فکر عطا کرتی ہے جو ایک پُرامن اور متوازن معاشرے کی بنیاد ہے ۔

