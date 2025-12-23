صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طنز و مزاح پر تربیتی ادبی نشست

  • لاہور
لاہور (خبر نگار)گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ لاہور میں طنز و مزاح پر تربیتی ادبی نشست کیفِ مزاح ہوئی۔ تقریب تنظیم قلم قافلہ کے زیرِ اہتمام ہوئی، جس کی سرپرستی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمد گجر نے کی ۔جبکہ مہمانِ خصوصی پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد ورک تھے ۔

