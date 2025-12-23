صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی کے لیکچرر حافظ فواد علی عالمی پروگرام میں شرکت کیلئے منتخب

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی کے لیکچرر حافظ فواد علی عالمی پروگرام میں شرکت کیلئے منتخب

لاہور (خبر نگار) پنجاب یونیورسٹی ہیلی کالج آف کامرس کے لیکچرر اور پی ایچ ڈی سکالر حافظ فواد علی کو معروف بین الاقوامی پروگرام ‘EELISA Skill Up 2025: Collaboration, Inclusion & Entrepreneurial Universities’ میں شرکت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے ۔۔۔

۔اس پروگرام کی میزبانی زیورخ یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز، سوئٹزرلینڈ کر رہی ہے ۔ حافظ فواد علی نے اس کامیابی کے ساتھ یورپ میں سرگرمیوں میں شرکت کے لیے 80 یورو کی مسابقتی گرانٹ بھی حاصل کر لی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے احکامات کا لعدم، بحال کرنے کا حکم

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت احکامات

بک فیئرجیسے میلے فکری ہم آہنگی کو فروغ دیتے ، ڈپٹی میئر

رفاہی پلاٹس پر مبینہ تجاوزات کے خلاف درخواست دائر

مرغی کا گوشت دوروز میں 200روپے کلومہنگا، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس