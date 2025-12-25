صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کا 30 دسمبر کو یوم تاسیس منانے کا اعلان

  • لاہور
مرکزی مسلم لیگ کا 30 دسمبر کو یوم تاسیس منانے کا اعلان

لاہور(سیاسی نمائندہ)مرکزی مسلم لیگ نے 30 دسمبر کو یوم تاسیس منانے کا اعلان کر دیا، یوم تاسیس کے موقع پر لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت اضلاع و تحصیلوں کی سطح پر ملک گیر پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔۔۔

 جن میں کارکنان کثیر تعداد میں شریک ہوں گے، یوم تاسیس کے سلسلہ میں مرکزی مسلم لیگ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں،مرکزی مسلم لیگ کے ترجمان تابش قیوم کا کہنا تھا کہ مرکزی مسلم لیگ 30 دسمبر کو اپنا یوم تاسیس منانے جا رہی ہے ، یہ وہی تاریخی دن ہے جب 1906 میں \"آل انڈیا مسلم لیگ\" کا قیام عمل میں آیا تھا،مرکزی مسلم لیگ اسی کا تسلسل ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ریسکیو 1122 سال میں 7لاکھ 71 ہزار سے زائد کالز موصول کم وسائل کے باوجود بہترین کارکردگی

واسا فیصل آباد میں کرسمس تقریب،مسیحی ملازمین سے یکجہتی

شہری مسائل کا حل ’’ہیلو فیصل آباد‘‘ واٹس ایپ سروس شروع

غیر معیاری ادویات53 کیسز کی سماعت،33 ڈرگ کورٹ ریفر

شہر میں ان کورڈ سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے کا عمل تیز

بجلی کا لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن