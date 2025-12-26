صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ ڈی ڈگری کا نوٹیفکیشن جاری

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر ) پنجاب یونیورسٹی نے محمد اشرف کو انفارمیشن مینجمنٹ کے مضمون میں ان کے تحقیقی مقالہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی معلومات کے تبادلے پر اثرانداز ہونے والے عوامل: ایک کثیر نظریاتی فریم ورک کی تکمیل کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے ۔

