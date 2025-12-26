ایل ڈی اے:سالگرہ پرنواز شریف کے لئے خصوصی دعائیں
نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کے ذریعے بھارتی عزائم ناکام بنائے :مرغوب احمد
لاہور(سٹاف رپورٹر سے )وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد نے کرسمس، بانیٔ پاکستان قائداعظم محمد علی جناح اور قائد مسلم لیگ (ن) میاں نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پرایک خصوصی تقریب کا انعقادکیا۔تقریب میں صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمن، وزیراعلیٰ پنجاب کے معاونِ خصوصی راشد نصراللہ اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اس موقع پرکرسمس، قائداعظم محمد علی جناح اور قائد مسلم لیگ ن میاں نواز شریف کی سالگرہ کے کیک کاٹے گئے ۔شرکاء کی جانب سے وطن عزیزکی سلامتی اور میاں نواز شریف کی صحت و تندرستی کے لیے خصوصی دعاکی گئی۔میاں مرغوب احمد نے مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباددی اورکہاکہ ہم بانیٔ پاکستان محمدعلی جناح اور میاں نواز شریف کے مشن کو آگے بڑھا کر ملک کو عظیم بنائیں گے ۔انہوں نے کہاکہ میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کے ذریعے بھارت کے انتہا پسندانہ عزائم ناکام بنائے ۔مریم نواز شریف اپنے والد کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے پنجاب کی تقدیر بدل رہی ہیں۔مریم نواز شریف کا دورِ حکومت پنجاب کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔