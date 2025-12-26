صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوانین پر عملدرآمد ،ٹریفک روانی بھی یقینی بنائی جائے ،ڈی ٹی او مانانوالہ

  • لاہور
مانانوالہ(نمائندہ دنیا)مانانوالہ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈی ایس پی ملک احمد اعوان نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عملدرآمد یقینی بنانے کیساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی کا عمل یقینی بنایا جائے گا ۔

مانانوالہ لاری اڈہ پر ٹریفک کی روانی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارتھ کو سفارشات پیش کریں گے ۔ لاری اڈہ مانانوالہ پر اوور برج بنایا جائے ۔گزشتہ روز ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر شیخوپورہ ملک احمد اعوان نے ملک مانانوالہ لاری اڈہ کا سرپرائز وزٹ کیا اور شہریوں کو ٹریفک کے حوالے سے درپیش مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے فوری حل کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد اور ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے حوالے سے بھی ٹریفک ملازمین کو ہدایات جاری کیں ۔

