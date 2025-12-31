صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو متعددافراد،گھرسے لاکھوں روپے ،موبائل فونزلوٹ کرفرار

  • لاہور
ڈاکو متعددافراد،گھرسے لاکھوں روپے ،موبائل فونزلوٹ کرفرار

قصور،تلونڈی(نمائندہ دنیا،نا مہ نگار) وارداتوں میں لاکھوں روپے ،موبائل فونز لوٹ لیے گئے۔۔۔

گوپے راہ چک کے قریب ناکہ زن ڈاکوؤں نے رکشہ سوار نوید سے 23 ہزار، ذوالفقار سے 45 ہزار، عمر، رضوان ، اﷲ دتہ، سبحان ، ہدایت، رحمت سے نقدی و موبائل فونز،کھارا موڑ پر ڈاکوؤں نے کار سواروں سہیل حکیم ، ثاقب ، عمر ودیگرسے 1 لاکھ 20 ہزار اور4موبائل ،بہادر پورہ میں دودھ فروش سے 2لاکھ اورتلونڈی کے علاقہ میں فارمیسی سے ڈاکو 65 ہزارلوٹ کر فرار ہو گئے ۔محلہ جج والا کوٹ رادھاکشن سے اقبال شیخ کے گھر سے ڈاکو 5 لاکھ لے اڑے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد : جابہ، پنڈوریاں میں ماڈل قبرستان، ڈمپنگ سائٹ کی منتقلی کی منظوری

آزاد کشمیر میں ٹیکنیکل اداروں کا قیام وقت کی ضرورت : قاسم نون

بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ

ریڈ زون اور ڈپلومیٹک ایریا کی سکیورٹی مزید سخت کرنیکی ہدایت

لین کی خلاف ورزی،بھکاریوں کیخلاف ٹاسک فورسز تشکیل

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مختلف پروگراموں کی منظوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر