صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کی جدوجہد ضرور رنگ لائے گی ـ:میاں افضال حیدر

  • لاہور
پی ٹی آئی کی جدوجہد ضرور رنگ لائے گی ـ:میاں افضال حیدر

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تحریک انصاف کے سٹی صدر میاں افضال حیدر ودیگررہنمائوں نے انصاف یوتھ ونگ سٹی شیخوپورہ کے نومنتخب صدر عدیل گجر کو مبارکباد دیتے ہوئے گلدستے پیش کئے۔

تقریب میں یوتھ ونگ سٹی شیخوپورہ کے جنرل سیکرٹری عدنان وڑائچ، سینئر نائب صدر شیخ مدثر، مرزا نعمان بیگ، ذیشان بھٹی، سیٹھ بلال، عمر دانیال، مرزا احسان و دیگر موجود تھے ۔ اس موقع پر میاں افضال حیدر نے کہا پی ٹی آئی کی جدوجہد ضرور رنگ لائے گی اور بانی پی ٹی آئی نا صرف جلد رہا ہو کر عوام کے درمیان ہونگے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن