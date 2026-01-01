صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوائیر نائٹ پر آتش بازی کے سامان کی بڑی کھیپ برآمد، 2 ملزم گرفتار

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)ٹاؤن شپ پولیس نے نیو ائیر نائٹ پر آتش بازی کے سامان کی ترسیل ناکام بنا کر دو ملزمان سے بڑی کھیپ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔

ترجمان کے مطابق ٹاؤن شپ پولیس نے کارروائی کے دوران اندرون شہر سے آتش بازی کا سامان ٹاؤن شپ سپلائی کرنے جانے والے دو ملزمان وقاص اور عمر ضیاکو کالج روڈ سے گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا آتش بازی کا سامان برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان آن لائن آرڈر لیکر لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں آتش بازی کا سامان سپلائی کرتے تھے۔

