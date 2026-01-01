صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیف پر اپنے سکولوں کا امتحان لینے پر پابندی عائد

  • لاہور
پیف پر اپنے سکولوں کا امتحان لینے پر پابندی عائد

لاہور(خبر نگار)پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سکولوں کے امتحانات سے متعلق اہم فیصلہ کرلیا گیا ،15سالوں بعد پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنے سکولوں کا امتحان خود نہیں لے گا۔

پارٹنرز سکولوں کو پیکٹا کے سالانہ امتحانات میں شرکت کی ہدایت کردی گئی۔ پیف پارٹنرز اپنے سکولوں کے بچوں کو پیکٹا کے سالانہ امتحانات میں شرکت کرائیں۔ہر سال پیف کے سکولوں کی کارکردگی کوالٹی انشورنس ٹیسٹ کی بنیاد پر جانچی جاتی تھی ،ناقص رزلٹ دینے والے سکولوں کے فنڈز میں کٹوتی کی جاتی رہی ،پیف کے ساتھ اس وقت 17 ہزار سے زائد سکول منسلک ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن