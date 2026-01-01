ایک سال میں 26 لاکھ مسافر لاہور ائرپورٹ سے روانہ
73 ملزمان بیرون ملک فرار ہونے ، 169 پاکستان پہنچنے پر گرفتار
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) ایف آئی اے امیگریشن لاہور ائرپورٹ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری، سال 2025 کے دوران ایف آئی اے امیگریشن نے لاہور ائرپورٹ پر بین الاقوامی آمد اور روانگی پر 5.1 ملین مسافروں کی امیگریشن کو کامیابی سے پروسیس کیا،ایف آئی اے امیگریشن لاہور کی جانب سے جاری، رپورٹ کے مطابق سال 2025 کے دوران 12357 پروازوں سے 2.6 ملین مسافر لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہوئے ،سال 2025 کے دوران 12338 پروازوں سے 2.5 ملین مسافر مختلف ممالک سے لاہور ائرپورٹ پہنچے۔ سال 2025 کے دوران ایف آئی اے امیگریشن لاہور نے سنگین جرائم میں مطلوب 242 ملزمان کو گرفتار کیا،گرفتار ملزمان میں 73 ملزمان کو بیرون ملک فرار ہونے پر جبکہ 169 ملزمان کو پاکستان پہنچنے پر گرفتار کیا گیا۔گرفتار ملزمان کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھے ۔رپورٹ کے مطابق گرفتار ملزمان میں 130 پنجاب پولیس 105ملزمان اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکلز کو مطلوب تھے ۔