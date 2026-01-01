بیوی سے غیر فطری تعلقات ،ملزم کی ضمانت کنفرم کا تحریری فیصلہ
بیوی سے غیر جنسی تعلقات قائم کرنا ممنوع ہے :ہائیکورٹ کے ریمارکس
لاہور( محمد اشفاق سے )لاہور ہائیکورٹ نے بیوی سے زبردستی غیر فطری جنسی تعلقات قائم کرنے اور نازیبا ویڈیوز بنانے والے ملزم کی عبوری ضمانت کنفرم کردی عدالت نے قرار دیا کہ شکایت کنندہ کے الزامات میڈیکل رپورٹ اور ڈی این اے ثابت نہیں ہوئے شریعت کے مطابق بیوی سے غیر جنسی تعلقات قائم کرنا ممنوع ہے ،لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے ملزم عون محمد کی عبوری ضمانت پر 7صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کردیا۔
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایف ائی ار کے مطابق ملزم نے بیوی کو غیر فطری جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیا اور ملزم نے بیوی کی نازیبا تصاویر بھی بنائی جبکہ درخواستگزارکے مطابق گھریلو جھگڑوں کے باعث بیوی نے مقدمہ درج کرایا، فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ شریعت کے مطابق بیوی سے غیر جنسی تعلقات قائم کرنا ممنوع ہے ،عبوری ضمانت ایک غیر معمولی ریلیف ہے جو غیر معمولی حالات میں دیا جاتا ہے ، ریکارڈ کے مطابق وقوعہ کی تین ماہ تاخیر کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔