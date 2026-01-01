شدید دھند:مختلف شہروں سے آنیوالی ٹرینیں گھنٹوں تاخیرکا شکار
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ،شدید دھند کے باعث کراچی سے آنیوالی عوام ایکسپریس 5گھنٹے لیٹ ہوئی۔۔۔
جبکہ علامہ اقبال ایکسپریس 4 گھنٹے 35 منٹ پاکستان ایکسپریس4گھنٹے 10منٹ ،کراچی ایکسپریس 3 گھنٹے 30 منٹ ،قراقرم ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ ،پاک بزنس ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ ،جعفر ایکسپریس 2گھنٹے 15منٹ لیٹ ہوئی۔ گرین لائن ایکسپریس 2 گھنٹے 10 منٹ ، رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے ، خیبر میل ایکسپریس 1 گھنٹہ 40 منٹ ،تیز گام ایکسپریس 1گھنٹہ 35 منٹ، ملت ایکسپریس 1گھنٹہ 30منٹ ،فرید ایکسپریس 1گھنٹہ 20 منٹ لیٹ ہوئی۔