شدید دھند:مختلف شہروں سے آنیوالی ٹرینیں گھنٹوں تاخیرکا شکار

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ،شدید دھند کے باعث کراچی سے آنیوالی عوام ایکسپریس 5گھنٹے لیٹ ہوئی۔۔۔

 جبکہ علامہ اقبال ایکسپریس 4 گھنٹے 35 منٹ پاکستان ایکسپریس4گھنٹے 10منٹ ،کراچی ایکسپریس 3 گھنٹے 30 منٹ ،قراقرم ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ ،پاک بزنس ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ ،جعفر ایکسپریس 2گھنٹے 15منٹ لیٹ ہوئی۔ گرین لائن ایکسپریس 2 گھنٹے 10 منٹ ، رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے ، خیبر میل ایکسپریس 1 گھنٹہ 40 منٹ ،تیز گام ایکسپریس 1گھنٹہ 35 منٹ، ملت ایکسپریس 1گھنٹہ 30منٹ ،فرید ایکسپریس 1گھنٹہ 20 منٹ لیٹ ہوئی۔

