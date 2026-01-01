صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

98تحصیلوں میں سمارٹ سیف سٹیز :معاہدے پردستخط

  • لاہور
98تحصیلوں میں سمارٹ سیف سٹیز :معاہدے پردستخط

فیز ٹو کے تحت مزید 19 شہروں میں میں سیف سٹیز کی تکمیل کی جائیگی

لاہور( کرائم رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب کو عملی شکل دینے کی جانب ایک اور اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے ۔ صوبہ پنجاب کی 98 تحصیلوں میں سمارٹ سیف سٹیز کے قیام کے منصوبے کے تحت سنٹرل پولیس آفس میں معاہدے پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق معاہدے پر منیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن بریگیڈیئر عظمت شبیر اور منیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی محمد احسن یونس نے دستخط کیے ۔ معاہدے کے تحت این آر ٹی سی 31 دسمبر 2026 تک پنجاب کی 98 تحصیلوں میں سمارٹ سیف سٹیز قائم کرے گی۔ایم ڈی سیف سٹی محمد احسن یونس نے بتایا کہ این آر ٹی سی کے ساتھ معاہدے کے تحت فیز ون میں ملتان، شیخوپورہ، سیالکوٹ، جہلم، اٹک، سرگودھا اور ڈی جی خان سمیت 18 شہروں میں سمارٹ سیف سٹیز منصوبہ سو فیصد مکمل کیا جا چکا ہے ۔ فیز ٹو کے تحت مزید 19 شہروں میں 31 مارچ تک سمارٹ سیف سٹیز کی تکمیل کر لی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن