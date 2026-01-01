صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیکٹریوں میں ورکرز کو فائر فائٹنگ کی تربیت دی گئی

  • لاہور
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ کی ہدایت پر چیف انسٹریکٹر سول ڈیفنس شیخوپورہ حنیف ورک نے مختلف فیکٹریوں میں ورکرز کو فائر فائٹنگ کی تربیت دی۔

عملی مشقوں کے اختتام پر ریلی نکالی گئی جسکامقصد سول ڈیفنس کی اہمیت اجاگر کرنا تھا ۔حنیف ورک نے خطاب میں کہا نوجوان سول ڈیفنس میں بطور رضاکار رجسٹریشن کروائیں اور ملکی ے دفاع کو مضبوط بنائیں ،خودمحکمہ کی ویب سائٹ پر آن لائن بھی رجسٹر کر سکتے ہیں ہماری اولین ترجیح عوام کو ہنگامی حالات سے نبرد آزما ہونے کیلئے تیار کرنا ہے۔

