  • لاہور
وزیر ہاؤسنگ کا ٹیکسالی روڈ پلازے کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ثقافتی مرکز کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کا منصوبہ۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے ٹیکسالی روڈ پر زیر زمین پلازہ کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ کیا۔

سپرنٹنڈنٹ انجینئر سی اینڈ ڈبلیو مریم راٹھور اور ایکسین عمیر مقصود نے زیر زمین پارکنگ اور دکانوں کی تعمیر بارے بریفنگ دی۔ 2منزلوں پر 639دکانیں، جبکہ نچلی 2 منزلیں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کیلئے مختص ہوں گی۔ 22 کنال اراضی پر زیر زمین دکانیں اور پارکنگ پلازے کی تعمیر جنوری 2027 تک مکمل کی جائے گی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا تھا کہ 14 ماہ کی قلیل مدت میں شدید ٹریفک دباؤ کے حامل علاقے میں وسیع پارکنگ اور خوبصورت باغ کی سہولت موجود ہوگی۔

