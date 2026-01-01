صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دعا ہے ، سال نو میں ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو : گورنر

  • لاہور
دعا ہے ، سال نو میں ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو : گورنر

نئے سال کے آغاز پر ہمیں کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے : پیغام

لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے سال نو کی آمد کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انشا اللہ یہ سال ملک کی ترقی ، استحکام اور امن کا سال ثابت ہوگا۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ سال نو میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو۔ انہوں نے سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن کے قیام کے لیے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہدا کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ سال 2025میں بھارت کے خلاف معرکہ حق کی شاندار کامیابی ملکی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ نئے سال کے آغاز پر ہمیں کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو غلامی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ انشا اللہ کشمیریوں اور فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی آزادی کا سورج دیکھنا ضرور نصیب ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن