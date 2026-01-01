دعا ہے ، سال نو میں ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو : گورنر
نئے سال کے آغاز پر ہمیں کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے : پیغام
لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے سال نو کی آمد کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انشا اللہ یہ سال ملک کی ترقی ، استحکام اور امن کا سال ثابت ہوگا۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ سال نو میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو۔ انہوں نے سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن کے قیام کے لیے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہدا کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ سال 2025میں بھارت کے خلاف معرکہ حق کی شاندار کامیابی ملکی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ نئے سال کے آغاز پر ہمیں کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو غلامی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ انشا اللہ کشمیریوں اور فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی آزادی کا سورج دیکھنا ضرور نصیب ہوگا۔