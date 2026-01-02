صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیرگڑھ 2:موٹرسائیکل سواروں کی فائرنگ ‘50سالہ شخص قتل

  • لاہور
شیرگڑھ 2:موٹرسائیکل سواروں کی فائرنگ ‘50سالہ شخص قتل

مقتول گلشن عرف کھچی قتل کے جرم میں 20سال قید کاٹ کر حال ہی میں رہا ہوا

شیر گڑھ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا)عمر قید کاٹ کر واپس آنیوالے 50سالہ شخص کو2نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کردیا۔بتایاگیاہے کہ 26ون اے ایل شیر گڑھ کا رہائشی50سالہ گلشن عرف کھچی موٹر سائیکل پرجا رہا تھا کہ 20ڈی کے قریب اچانک2موٹرسائیکل ملزموں نے اسے روک لیااور پستول سے فائرنگ کرکے اسے قتل کردیااور فرار ہوگئے ،گلشن کے جسم کے مختلف حصوں پر 3فائر لگے ۔پولیس کے مطابق قتل ہونے والاا گلشن کھچی 20 برس جیل کاٹ کر حال ہی میں واپس آیا تھا، اسے قتل کے جرم میں عمر قید سنائی گئی تھی ،قتل کے علاوہ بھی مقتول کیخلاف 20 سے زائد مقدمات درج تھے ۔تفتیشی افسرکاکہناتھاکہ یہ قتل بھی سابقہ قتل کی کڑی ہو سکتا ہے ۔ڈی پی او اوکاڑہ کا کہنا تھاہرپہلو سے تفتیش کررہے ہیں تاکہ حقائق کی روشنی میں انصاف کویقینی بنایاجاسکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان