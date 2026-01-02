صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانگلہ ہل بار الیکشن ،ایگزیکٹو باڈی کے 10ارکان بلامقابلہ کامیاب ،نوٹیفکیشن جاری

  لاہور
سانگلہ ہل بار الیکشن ،ایگزیکٹو باڈی کے 10ارکان بلامقابلہ کامیاب ،نوٹیفکیشن جاری

سانگلہ ہل(تحصیل رپورٹر)سانگلہ ہل بار ایسوسی ایشن کے انتخابات10جنوری کو ہونگے ، چیئرمین الیکشن بورڈ چودھری راشد علی گھمن نے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔

ایگزیکٹو باڈی کے 10ارکان بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے ، جن کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا،بلا مقابلہ منتخب ہونے والوں میں، محمد طیب طاہر ، محمد یوسف خاں، بابر لطیف کاہلوں، قمر الزمان ،سلطان مسیح ،میاں حامد رضا، غلام مرتضی اعوان، محمد نواز اعوان ، یا سر ذوالفقار سابق صدر اور میاں محمد نعیم سندھی شامل ہیں۔ 

