صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شدیددھند:مختلف شہروں سے آنیوالی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کاشکار

  • لاہور
شدیددھند:مختلف شہروں سے آنیوالی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کاشکار

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ٹرین شیڈول بری طرح متاثر،کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ہوئیں۔

تفصیلات کے مطابق کراچی سے آنے والی ملت ایکسپریس 5گھنٹے 30منٹ لیٹ ہوئی ،علامہ اقبال ایکسپریس5گھنٹے تیز گام ایکسپریس 4گھنٹے 15منٹ ،خیبر میل ایکسپریس 4 گھنٹے ،کراچی ایکسپریس3گھنٹے 30منٹ ،پاک بزنس ایکسپریس3گھنٹے15منٹ ،شالیمار ایکسپریس 3 گھنٹے 10 منٹ، قراقرم ایکسپریس 3 گھنٹے ، عوام ایکسپریس 2گھنٹے 40 منٹ، جعفر ایکسپریس 1گھنٹہ 40منٹ ،گرین لائن ایکسپریس 1گھنٹہ 15منٹ اور فرید ایکسپریس 1گھنٹہ 10 منٹ لیٹ ہوئی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا: پتنگ بازی ڈرون کبوتر اڑانے پر پابندی

کمشنر کا ماڈل ایگری مال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، 2ہوٹل اور 2سویٹس سیل

پولیس کے ہراساں کرنے پر میاں بیوی نے زہریلا سپرے پی لیا

شاہ پور صدر :وال آف شاہ پور اور کلاک ٹاور کا افتتاح

ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الاسلام کا سی وی ڈی کلری اور سی وی ایچ ڈھرنکہ کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان