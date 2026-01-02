صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیسکو :25ملازمین میں پنشن پیپرز ، واجبات کے چیک تقسیم

  • لاہور
لیسکو :25ملازمین میں پنشن پیپرز ، واجبات کے چیک تقسیم

ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ ہمارے لئے اسی طرح عزت کے قابل :سی ای او

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ) لیسکو کے ماہ دسمبر میں ریٹائر ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں شاندار تقریب منعقد کی گئی، تقریب کے دوران چیف ایگزیکٹو لیسکو نے ریٹائر ہونیوالے 25 ملازمین میں پنشن پیپرز اور واجبات کے چیک تقسیم کیے ۔تقریب کے اختتام پر چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمدرمضان بٹ نے ریٹائرڈ ملازمین کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ تمام ملازمین ہمارے لیے محترم ہیں اور ان کی عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر میں آپ کی جانب سے کمپنی ترقی کیلئے کی گئی کاوشوں کا شکر گزار ہوں، آپ کی ریٹائرمنٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ادارے سے آپ کا تعلق ختم ہوگیا ۔بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ ہمارے لئے اسی طرح عزت کے قابل ہیں اور آپ کا اور ہمارا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کا صنعتی یونٹس کیخلاف کریک ڈاؤن ، ڈرینج لائنز میں پانی ڈالنے والوں کو نوٹس کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت جائزہ اجلاس کا انعقاد

ٹو بہ :عوامی ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد، ضروری احکامات جاری

شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ مسائل کا حل ترجیح :علی اکبربھنڈر

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا بھی عوامی ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد

ایف ڈی اے کے ریٹائرڈ افسر کے اعزاز میںالوداعی تقریب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان