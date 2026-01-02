جی سی یو میں فائونڈزڈے کی تقریب
لاہور(خبر نگار) گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے تعلیمی سفر کا ایک اور سال مکمل ہونے پر یونیورسٹی کی جانب سے سلام ہال میں 163ویں فاؤنڈرز ڈے کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر نے فیکلٹی ممبران کے ہمراہ فاؤنڈرز ڈے کا کیک کاٹا۔ وائس چانسلر نے نئے سال اور فاؤنڈرز ڈے کی مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ویژن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو عالمی معیار کی جامعات میں شامل کرنا ہے ۔جی سی یو کے داخلہ نظام دیگر جامعات کے مقابلے میں بہتر اور شفاف ہے اور ادارے کو درپیش مسائل کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے ۔