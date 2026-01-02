ڈولفن سکواڈ :پچھلے سال سنگین جرائم کے 20ہزا رملزم گرفتار
ڈکیتی میں ملوث 438گینگز کے علاوہ 160چور بھی قانون کی گرفت میں آئے
لاہور(کرائم رپورٹر) ڈولفن سکواڈ اور پولیس ریسپانس یونٹ (پی آر یو) نے سال 2025کی مجموعی کارکردگی کے اعدادوشمار جاری کر دیے ، جن کے مطابق شہریوں کے تحفظ، جرائم کی روک تھام اور فوری ریسپانس کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ ترجمان ڈولفن کے مطابق ڈولفن سکواڈ اور پی آر یو نے سال 2025 کے دوران ایمرجنسی ہیلپ لائن 15پر موصول ہونیوالی 5943درست کالز پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کو ریسکیو کیا۔ سٹاپ اینڈ سرچ مہم کے دوران 1کروڑ 48لاکھ 39ہزار 26مشکوک افراد اور 1کروڑ 21لاکھ 72ہزار 881گاڑیوں و موٹر سائیکلز کو چیک کیا گیا۔ پٹرو لنگ کے دوران ڈولفن اور پی آر یو نے86 سٹریٹ کریمنلز سمیت سنگین جرائم میں ملوث20 ہزار 468ملزمان کو گرفتار کیا۔ ڈکیتی، چوری اور راہزنی میں ملوث 438 گینگز کے علاوہ 160چور بھی قانون کی گرفت میں آئے ۔ سال 2025کے دوران 3پولیس مقابلے ہوئے جن میں خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ برس پولیس مقابلوں میں ڈولفن کے جوان شہید بھی ہوئے جبکہ ڈاکوؤں سے مڈبھیڑ کے دوران 67سے زائد اہلکار زخمی ہوئے ۔