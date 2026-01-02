صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈولفن سکواڈ :پچھلے سال سنگین جرائم کے 20ہزا رملزم گرفتار

  • لاہور
ڈولفن سکواڈ :پچھلے سال سنگین جرائم کے 20ہزا رملزم گرفتار

ڈکیتی میں ملوث 438گینگز کے علاوہ 160چور بھی قانون کی گرفت میں آئے

لاہور(کرائم رپورٹر) ڈولفن سکواڈ اور پولیس ریسپانس یونٹ (پی آر یو) نے سال 2025کی مجموعی کارکردگی کے اعدادوشمار جاری کر دیے ، جن کے مطابق شہریوں کے تحفظ، جرائم کی روک تھام اور فوری ریسپانس کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ ترجمان ڈولفن کے مطابق ڈولفن سکواڈ اور پی آر یو نے سال 2025 کے دوران ایمرجنسی ہیلپ لائن 15پر موصول ہونیوالی 5943درست کالز پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کو ریسکیو کیا۔ سٹاپ اینڈ سرچ مہم کے دوران 1کروڑ 48لاکھ 39ہزار 26مشکوک افراد اور 1کروڑ 21لاکھ 72ہزار 881گاڑیوں و موٹر سائیکلز کو چیک کیا گیا۔ پٹرو لنگ کے دوران ڈولفن اور پی آر یو نے86 سٹریٹ کریمنلز سمیت سنگین جرائم میں ملوث20 ہزار 468ملزمان کو گرفتار کیا۔ ڈکیتی، چوری اور راہزنی میں ملوث 438 گینگز کے علاوہ 160چور بھی قانون کی گرفت میں آئے ۔ سال 2025کے دوران 3پولیس مقابلے ہوئے جن میں خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ برس پولیس مقابلوں میں ڈولفن کے جوان شہید بھی ہوئے جبکہ ڈاکوؤں سے مڈبھیڑ کے دوران 67سے زائد اہلکار زخمی ہوئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان