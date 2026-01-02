مین ہولز میں بچے گرنے کے واقعات، سروے کرانیکافیصلہ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )مین ہولز میں بچوں کے گرنے اور حادثات پر قابو پانے کیلئے پنجاب میں سخت قانون سازی کی تیاریاں،تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز تحصیل سطح پر 15روز میں سروے کرائیں گے ، مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس میں سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی بریفنگ،محکمہ ہاؤسنگ کی سالانہ کارکردگی اور سال نو کے ترقیاتی منصوبوں بارے بھی آگاہ کیا گیا۔وزیر ہاؤسنگ نے کہا کہ اپنی چھت ،اپنا گھر ملکی تاریخ کا بہترین منصوبہ، گزشتہ سال 1لاکھ 25ہزار خاندان بلاسود قرض سے مستفید ہوئے ۔ 60ہزار گھر مکمل، 65ہزار زیر تعمیر‘ 2ماہ میں مکمل گھروں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں واساز کی تشکیل مکمل، مشینری سے لیس کیا جائے گا۔ پنجاب ڈویلپمنٹ پلان کے تحت تمام اضلاع کے نکاسی آب کو مکمل فعال کیا جائے گا۔ شہروں کی خوبصورتی میں نمایاں اضافے کیلئے 21 اضلاع کی ہارٹیکلچر اتھارٹیز کو فنڈز کی فراہمی جلد کی جائے گی۔ ڈی جی واسا پنجاب، ڈی جی پی ایچ اے ، ایم ڈی واسا لاہور اور دیگر افسران بھی شریک تھے ۔