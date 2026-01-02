صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مین ہولز میں بچے گرنے کے واقعات، سروے کرانیکافیصلہ

  • لاہور
مین ہولز میں بچے گرنے کے واقعات، سروے کرانیکافیصلہ

پنجاب میں سخت قانون سازی کی تیاریاں،مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی:وزیر ہاؤسنگ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )مین ہولز میں بچوں کے گرنے اور حادثات پر قابو پانے کیلئے پنجاب میں سخت قانون سازی کی تیاریاں،تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز تحصیل سطح پر 15روز میں سروے کرائیں گے ، مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس میں سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی بریفنگ،محکمہ ہاؤسنگ کی سالانہ کارکردگی اور سال نو کے ترقیاتی منصوبوں بارے بھی آگاہ کیا گیا۔وزیر ہاؤسنگ نے کہا کہ اپنی چھت ،اپنا گھر ملکی تاریخ کا بہترین منصوبہ، گزشتہ سال 1لاکھ 25ہزار خاندان بلاسود قرض سے مستفید ہوئے ۔ 60ہزار گھر مکمل، 65ہزار زیر تعمیر‘ 2ماہ میں مکمل گھروں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں واساز کی تشکیل مکمل، مشینری سے لیس کیا جائے گا۔ پنجاب ڈویلپمنٹ پلان کے تحت تمام اضلاع کے نکاسی آب کو مکمل فعال کیا جائے گا۔ شہروں کی خوبصورتی میں نمایاں اضافے کیلئے 21 اضلاع کی ہارٹیکلچر اتھارٹیز کو فنڈز کی فراہمی جلد کی جائے گی۔ ڈی جی واسا پنجاب، ڈی جی پی ایچ اے ، ایم ڈی واسا لاہور اور دیگر افسران بھی شریک تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان