صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرین پر چھاپہ ‘ 217بغیر ٹکٹ مسافر ، کرایہ وجرمانہ وصول

  • لاہور
ٹرین پر چھاپہ ‘ 217بغیر ٹکٹ مسافر ، کرایہ وجرمانہ وصول

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )لاہور سے سیالکوٹ جانے والی لاثانی ایکسپریس پر شاہدرہ سے نارنگ کے درمیان 217بغیر ٹکٹ مسافروں سے کرایہ و جرمانہ کی مد میں۔۔۔

 85ہزار 980روپے جبکہ نارووال سے لاہور آنیوالی نارووال پسنجر ٹرین میں نارنگ سے لاہور تک 101بغیر ٹکٹ مسافروں سے کرایہ و جرمانہ کی مد میں 42ہزار 70 روپے وصول کیے گئے جو کہ قومی خزانے میں جمع کروادیئے گئے ۔اس کارروائی میں کمرشل انسپکٹرز فیصل نذیر اور محمد اکبر گجر، کلیم انسپکٹر محمد عمر حامد کے علاوہ سپیشل ٹکٹ چیکنگ گروپ بھی ڈی سی او ریلوے کے ہمراہ تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان