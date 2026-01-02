صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنجروال65:سالہ خاتون پراسرار طور پر جاں بحق

  • لاہور
ہنجروال65:سالہ خاتون پراسرار طور پر جاں بحق

70سالہ شخص اچانک سڑک پر گرگیا‘چوٹ لگنے سے موقع پر ہی چل بسا

لاہور(کرائم رپورٹر)ہنجروال کے علاقے میں 65سالہ خاتون پرسرار طور پر جاں بحق ہو گئی ،پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا ۔ایدھی ترجمان کے مطابق ہنجروال کے علاقے میں 65سالہ خاتون پراسرار طور پر دم توڑ گئی ،متوفیہ کی شناخت حلیمہ بی بی کے نام سے ہوئی، ڈاکٹروں کے مطابق متوفیہ کی موت حرکت قلب بند ہونے کے باعث واقع ہوئی ہے ،اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔دریں اثنا ہنجروال کے علاقے میں 70سالہ بزرگ اچانک گر کر سر پر چوٹ لگنے کے نتیجے میں موقع پر دم توڑ گیا ، متوفی کی شناخت 70سالہ ساجد کے نام سے ہوئی ہے ، پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان