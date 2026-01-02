صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نولکھا چرچ :نئے سال کی خوشی میں فیملی میلے کا انعقاد

  • لاہور
نولکھا چرچ :نئے سال کی خوشی میں فیملی میلے کا انعقاد

خواجہ سلمان رفیق نے مسیحی برادری کے ہمراہ نئے سال کا کیک بھی کاٹا

لاہور(خبر نگار)صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق نے نولکھا پریسبیٹیرین چرچ کے دورے کے موقع نئے سال کی خوشی ایک روزہ فیملی میلے کا افتتاح کیا۔ اس سے قبل ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل نے چرچ میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کیلئے خصوصی دعائیں مانگی۔ صوبائی وزیر نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا، شرکا سے ملاقات کی اور مسیحی برادری کے ہمراہ نئے سال کا کیک بھی کاٹا۔ فیملی میلے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔اس موقع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذہبی اقلیتوں کو مساوی اور بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق حکومتِ پنجاب مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے ۔ تمام متعلقہ محکموں کی دن رات محنت کے باعث الحمدللہ کرسمس کا تہوار صوبہ بھر میں امن و امان کے ساتھ خیرو عافیت سے گزرا۔ پاکستان سب کا ہے جہاں خوشیاں اور غم سانجھے ہیں اور آج فیملیز کو خوش اور لطف اندوز ہوتے دیکھ کر دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مخدوش عمارتیں: متاثرین کیلئے فلیٹس تعمیر کرینگے، وزیر بلدیات

رن فار کراچی سے شہر کا مثبت چہرہ عیاں ہوگا، مرتضیٰ وہاب

جماعت اسلامی کا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنیکا مطالبہ

پورٹ قاسم اتھارٹی اورشپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے درمیان معاہدہ

شاہ فیصل کالونی میں صاف پانی کی عدم فراہمی پرمیئرودیگرکو نوٹس

آئین وقانون کی بلاتفریق بالادستی کو یقینی بنایا جائے ، شاداب رضا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان