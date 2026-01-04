ٹرینیں 6 گھنٹے تک تاخیر کاشکا ر
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ہوئیں، کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 6 گھنٹے 10 منٹ ،عوام ایکسپریس 6 گھنٹے لیٹ ہوئی۔
رحمان بابا ایکسپریس 5 گھنٹے 55 منٹ ،قراقرم ایکسپریس 5 گھنٹے 40 منٹ، ملت ایکسپریس 5 گھنٹے 10 منٹ، خیبر میل ایکسپریس 4 گھنٹے 35 منٹ ،پاکستان ایکسپریس 4 گھنٹے 20 منٹ ،تیز گام ایکسپریس 4 گھنٹے ،کراچی ایکسپریس 3 گھنٹے 55 منٹ، علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ، جعفر ایکسپریس 2 گھنٹے ،گرین لائن ایکسپریس 1 گھنٹہ 55 منٹ، شالیمار ایکسپریس 1 گھنٹہ 45 منٹ اور فرید ایکسپریس 1 گھنٹہ 30 منٹ لیٹ ہوئی۔