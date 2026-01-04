صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرینیں 6 گھنٹے تک تاخیر کاشکا ر

  • لاہور
ٹرینیں 6 گھنٹے تک تاخیر کاشکا ر

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ہوئیں، کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 6 گھنٹے 10 منٹ ،عوام ایکسپریس 6 گھنٹے لیٹ ہوئی۔

رحمان بابا ایکسپریس 5 گھنٹے 55 منٹ ،قراقرم ایکسپریس 5 گھنٹے 40 منٹ، ملت ایکسپریس 5 گھنٹے 10 منٹ، خیبر میل ایکسپریس 4 گھنٹے 35 منٹ ،پاکستان ایکسپریس 4 گھنٹے 20 منٹ ،تیز گام ایکسپریس 4 گھنٹے ،کراچی ایکسپریس 3 گھنٹے 55 منٹ، علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ، جعفر ایکسپریس 2 گھنٹے ،گرین لائن ایکسپریس 1 گھنٹہ 55 منٹ، شالیمار ایکسپریس 1 گھنٹہ 45 منٹ اور فرید ایکسپریس 1 گھنٹہ 30 منٹ لیٹ ہوئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ ڈویلپمنٹ پلان سے عوامی مسائل ختم :وزیر بلدیات

سیالکوٹ:مریض سے رقم لینے پر 2 ایکسرے ٹیکنیشن معطل

قائد اعظم ڈویژنل پبلک ہائیر سیکنڈری او لیو ل سکول کا افتتاح

صارف کو رسید فراہم نہ کرنے پر1 لاکھ روپے تک جرمانہ

ڈسکہ :سبزی منڈی جاتے شخص کو نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

ڈسکہ :ٹریفک حادثات میں 2خواتین سمیت 3افراد شدیدزخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل